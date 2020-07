Accumulano foglie e carta in strada e danno fuoco: denunciati due ventenni monzesi

Foglie e carta di giornale date alle fiamme ai piedi di un albero, in tarda serata, in mezzo alla strada. Per gioco. Come gli stessi autori hanno ammesso, una volta fermati dalla polizia di Stato e accompagnati in Questura. Una "bravata" che è andata in scena nella tarda serata di martedì, in via Buonarroti a Monza.

Poco dopo le 23 in seguito a una segnalazione relativa a un principio di incendio è intervenuta una volante della Questura: i primi a spegnere le fiamme sono stati proprio gli agenti, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Grazie alla segnalazione di un passante che aveva assistito alla scena e aveva visto due giovani fuggire poco dopo sono stati raggiunti e fermati gli autori dell'incendio: si tratta di due giovani residenti a Monza di 19 e 21 anni. Sono stati loro stessi ad ammettere di aver compiuto il gesto e di aver commesso - così come da loro dichiarato - "una bravata". Addosso a uno dei due è stato trovato un accendino utilizzato per appiccare il fuoco. Per i due monzesi è scattata una denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest'ultimo episodio fa seguito ad altri interventi per fatti analoghi e vandalismi, avvenuti nelle scorse settimane in zona quando ignoti avevano danneggiato diverse autovetture e dato fuoco ad altri cassonetti.