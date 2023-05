Paura nella notte, incendio in un condominio: palazzo evacuato

Rifiuti a fuoco sotto le finestre di casa. Momenti di paura a Sesto San Giovanni, comune milanese al confine con Monza, nella notte di lunedì 8 maggio. L'incendio, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe partito dal locale immondizia dello stabile e si è poi propagato verso l'alto, arrivando però fortunatamente soltanto al porticato e al primo piano. Tutti i residenti sono stati evacuati, anche se non risultano feriti o intossicati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato la soletta del porticato e alcuni davanzali del piano più basso. Le abitazioni sono comunque state dichiarate tutte agibili e gli abitanti hanno potuto far ritorno nelle loro case appena al termine dell'intervento dei pompieri.

Gli appartamenti - specificano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano - sono tutti agibili. Insieme ai vigili del fuoco in via Livorno sono intervenuti anche i soccorsi del 118 in via precauzionale e la polizia locale che ha avviato le indagini sull'episodio.