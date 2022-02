Fiamme da un tetto a Monza, pompieri al lavoro

Fiamme da un tetto a Monza. Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 18 febbraio in via della Lovera. La chiamata giunta alla centrale operativa chiedeva assistenza per un principio di incendio e le squadre sono giunte sul posto intorno alle 12.30.

In via Della Lovera sono state al lavoro una autopompa e una autoscala della sede di via Mauri, gli uomini del distaccamento di Desio e un modulo di supporto dal distaccamento volontario di Seregno. Al momento - spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza - sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e verifica delle condizioni di sicurezza.