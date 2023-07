Urla, fiamme e momenti di tensione. Nella nottata di venerdì in via Manzoni un uomo - un 27enne ghanese con alle spalle già una condanna per tentato omicidio - ha dato alle fiamme dei cumuli di spazzatura e cassonetti e i residenti, terrorizzati, hanno segnalato l'episodio facendo accorrere sul posto una volante della polizia di Stato in pochi istanti insieme ai vigili del fuoco.

Tra le urla e frasi incomprensibili, il ragazzo in un raptus di follia avrebbe sistemato diversi cumuli di rifiuti in mezzo alla strada, impedendo anche il passaggio dei veicoli, e poi avrebbe appiccato il fuoco. Incendiato anche un cassonetto vicino alla vetrina di una attività commerciale. La chiamata alla centrale operativa è scattata intorno alla mezzanotte e mezza di venerdì 28 luglio e quando gli agenti della questura di Monza sono arrivati sul posto hanno trovano l’uomo in uno stato di forte agitazione che è arrivato anche ad aggredire, colpendolo al petto, un operatore per poi tentare la fuga. Immobilizzato grazie anche al ricorso allo spray al peperoncino, è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo per una visita e poi in questura.

Qui, grazie agli accertamenti dattiloscopici, è emerso che il 27enne era già destinatario di una condanna alla reclusione di cinque anni per tentato omicidio. Nel periodo in cui scontava la detenzione al 2018 al 2023 si sarebbe reso ulteriormente responsabile di altre condotte violente: nel 2022 mentre era detenuto presso la casa circondariale di Cagliari in forma di protesta incendiava due cuscini e successivamente con alcuni oggetti presenti nella camera detentiva creava degli oggetti appuntiti con cui minacciava chiunque si avvicinasse a lui. Poi sputi addosso a un agente della polizia penitenziaria e minacce di morte agli operatori che gli sono valse altre accuse di resistenza. Già lo scorso maggio era stato destinatario di un ordine del questore di Roma a uscire dal territorio nazionale. E adesso il questore di Monza, Marco Odorisio, ne ha disposto il collocamento presso il CPR di Milano in vista del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.