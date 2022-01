Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco impegnati a Cinisello

Fiamme da un appartamento e soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nella serata di giovedì 13 gennaio a Cinisello Balsamo. A far scattare l'emergenza è stata la segnalazione di un principio di incendio all'interno di un abitazione in un condominio di via Martinelli, affacciata sulla strada.

Sul posto sono arrivate una autopompa e il carro soccorso dal comando di via Mauri che hanno supportato le squadre del distaccamento di Sesto San Giovanni. Il rogo ha interessato un appartamento al terzo piano e l'intervento di messa in sicurezza si è concluso senza criticità. Non si registrano feriti.