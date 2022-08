Incendio a Monza: vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Monza in via Salvadori, al confine con Brugherio. Grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 agosto, in una delle palazzine di via Salvadori al civico 40.

Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday in uno degli appartamenti a piano terra sarebbe divampato un incendio. Sono stati allertati immediatamente in soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa di Lissone, l'autoscala, il carro soccorso. Allertato anche il 118: l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un'ambulanza. Pare che fortunatamente non ci siano feriti.

Notizia in aggiornamento