Incendio a Monza, paura per due anziani

Vigili del fuoco in azione in un edificio di via Tevere, a San Fruttuoso, dove questa mattina, 1 marzo, è scoppiato un incendio.

Al momento l'intervento è ancora in corso. L'allarme è scattato poco prima delle 10.30, quando il fumo è principiato dai piani bassi della palazzina nel quartiere monzese. Pare per via del malfunzionamento di una stufetta elettrica.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio e l'area circostante, insieme a due ambulanze. Nell'incendio sono infatti stati coinvolti due uomini di 67 e 86 anni, trasferiti in ospedale in codice giallo.

Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono giunti anche gli agenti della questura di Monza.