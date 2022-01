Incendio in un appartamento, pompieri in via Tofane a Monza

Sirene e soccorsi in via Tofane a Monza domenica sera. Nella serata del 9 gennaio una chiamata di emergenza per un incendio all'interno di un appartamento ha fatto accorrere in zona Buonarroti diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dal comando provinciale di via Mauri e il personale del distaccamento di Lissone. Una volta all'interno dell'abitazione, i pompieri hanno riscontrato che il rogo era di piccola entità, di dimensioni fortunatamente minori rispetto a quanto previsto. Le fiamme erano circoscritte a una sola stanza dell'appartamento e si sono propagate solo ad alcuni arredi, danneggiandoli. I vigili del fuoco hanno estinto il principio di incendio e messo in sicurezza l'area. Non si sono registrate criticità e nemmeno feriti.

Il personale dei vigili del fuoco nella serata di domenica ha effettuato anche un intervento a Paderno Dugnano, dove un'auto ha preso fuoco.