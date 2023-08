Incendio in una palazzina: vigili del fuoco al lavoro

Sono ancora in azione le pompe dei vigili del fuoco in via Torti, nel quartiere Libertà, dove nella tarda mattinata di venerdì 25 agosto è scoppiato un incendio.

La segnalazione dopo l'avvistamento di una grande colonna di fumo, accompagnata da un forte e acre odore nell'aria che si è sparso nella zona. Secondo le prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday il rogo sarebbe divampato da un appartemento in una vecchia casa di corte che al momento risulterebbe vuoto. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, con un'autoscala, sono giunte un'ambulanza e un'automedica e una volante della polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento