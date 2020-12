Allarme per incendio canna fumaria in via Volta: vigili del fuoco al lavoro a Natale

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di venerdì 25 dicembre a Monza. Intorno alle 19 della serata di Natale nel capoluogo brianzolo è scattato l'allarme per l'incendio di una canna fumaria in via Volta.

Sul posto sono intervenute due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco da Monza e Lissone: grazie al tempestivo arrivo e all'inizio delle operazioni di soccorso, il rogo è stato subito circoscritto e si è evitato che le fiamme si propagassero al tetto. Non si sono registrati feriti.

Nel pomeriggio del 25 dicembre invece i pompieri erano intervenuti a Cogliate, in via Piave, per un grave sinistro stradale dove un'auto ha abbattuto una recinzione di una abitazione e un palo dell'elettricità.