Incendio a Villasanta, a fuoco capannoni nella notte

Ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco in Brianza. Il rogo in via Tommaseo: sul posto una decina di mezzi dei pompieri, carabinieri e protezione civile

Ancora un maxi incendio in Brianza. Le fiamme nella notte sono divampate a Villasanta dove un rogo ha interessato un complesso industriale in via Tommaseo dove hanno sede i capannoni di diverse aziende. L'allarme è scattato intorno alle due e trenta e sul posto si sono precipitate le squadre dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza insieme a mezzi giunti in supporto da altri distaccamenti.

Incendio a Villasanta

Per spegnere il rogo sono state necessarie più di cinque ore di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco, giunti a Villasanta con un'autobotte, un'autoscala e un carro soccorso da Monza. In supporto poi sono arrivate altre squadre da Lissone, Vimercate e CArate Brianza per un totale di una decina di mezzi supportati dalla protezione civile. Secondo quanto al momento emerso a prendere fuoco sarebbero stati alcuni capannoni all'interno di un complesso di aziende di San Fiorano. I primi ad accorgersi delle fiamme sarebbero stati alcuni agenti della polizia stradale di passaggio nell'area, impegnati per un servizio di controllo.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Monza. Indagini in corso per far luce sulle cause all'origine del rogo. Nell'incendio non si sono registrati feriti: in via precauzionale l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha mobilitato alcuni mezzi di soccorso che non hanno effettuato assistenza. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla mattinata. Solo sabato scorso, all'alba, un altro maxi incendio - di dimensioni e conseguenze ben più rilevanti - aveva interessato la Brianza: il rogo di rifiuti nell'area dell'ex Snia.