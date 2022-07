Incendio all'alba: a fuoco la villetta rifugio dei senzatetto

Fiamme e paura a Ceriano Laghetto: va a fuoco una villetta. L'incendio è divampato all'alba di ieri, mercoledì 27 luglio, nella villetta di via Monte Grappa da tempo diventata luogo di rifugio di persone che vivono ai margini della società.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto carabinieri, vigili del fuoco e le ambulanze del 118. A raccontare l'accaduto è Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, che sulla sua pagina Facebook ieri sera ha ringraziato le forze dell'ordine e i volontari che sono intervenuti.

"È andata a fuoco il piano terra della famigerata villetta di via Monte Grappa - scrive sui social -. Da troppi mesi la stessa era diventata rifugio per sbandati, clandestini e tossici. Grazie al pronto intervento di vigili del fuoco e carabinieri si sono evitati guai peggiori per il vicinato. Ringrazio la nostra polizia locale e il nostro ufficio tecnico che dalle prime ore del mattino stanno lavorando per le indagini del caso, insieme all'Ats. Quando è scoppiato l'incendio si trovavano in casa 3 persone: 2 uomini di origine nordafricana e una donna italiana. I due uomini sono stati trasferiti in questura, la donna che ha riportato ferite è stata condotta in ospedale".

I danni sono ingenti e sono stati posti i sigilli all'abitazione. “La casa appare inagibile e le condizioni igienico-sanitarie pessime - ha aggiunto Cattaneo -. La proprietà sarà chiamata alle sue responsabilità". E proprio dell'incendio divampato nella villetta dove da tempo i residenti della zona lamentavano un continuo via vai di persone presumibilmente dedite ad attività illecite se ne parlerà questa sera alle 18.30 in un consiglio comunale straordinario indetto proprio in strada, in via Monte Grappa.

"I cittadini, che ringrazio per le loro preziose segnalazioni in tempo reale di queste settimane, hanno portato fin troppa pazienza. Siamo al loro fianco per ripristinare sicurezza, legalità e tranquillità del quartiere", ha concluso il vice sindaco.