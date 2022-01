Incendio in una villetta: vigili del fuoco al lavoro

Ancora fiamme in Brianza. Dopo la canna fumaria che è andata a fuoco a Mezzago nella serata dell'Epifania, questa mattina vigili del fuoco sono ancora al lavoro per un incendio in una abitazione.

Le fiamme sono divampate questa mattina, venerdì 7 gennaio, in una villetta a Meda, in via Oberdan.

I soccorsi dei vigili del fuoco

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi: sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del 118 per soccorrere due persone rimaste coinvolte nell'incendio.

Sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Desio e di Seregno, l'autoscala del distaccamento di Desio e il carro soccorso di Lazzate.

I pompieri stanno ancora lavorando per capire quale possa essere stata la causa che ha generato il rogo.