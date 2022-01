Cascina Cavallera in fiamme, cosa resta dopo l'incendio: "Non avvicinarsi"

L'incendio è stato spento completamente e i vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per tenere sotto controllo anche gli ultimi focolai e ultimare le operazioni di minuto spegnimento dopo che nella serata di sabato 29 gennaio a Vimercate un rogo è divampato alla Cavallera.

Le fiamme si sono alzate intorno alle 20 e in poco tempo hanno avvolto l'intera cascina che sorge su via Della Santa. Sono state numerose le squadre di pompieri accorse insieme ai mezzi di emergenza e alle forze dell'ordine. Per monitorare la situazione nell'area sabato sera è intervenuto anche il sindaco di Vimercate , Francesco Cereda, insieme alla vicesindaca Mariasole Mascia. Il primo cittadino ha assistito alle operazioni di spegnimento e ha aggiornato i cittadini via social sulle operazioni. Nel rogo non si sono registrati feriti.

La Cavallera dopo l'incendio

“L'incendio è stato completamente spento questa notte intorno alle ore 02.00. Sono ancora da verificare eventuali danni strutturali all'edificio, che comunque rimane inagibile. Rimane l'invito a non avvicinarsi in nessun modo alla struttura. Un grande ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Monza e di Vimercate e a tutte le altre forze intervenute per il grande lavoro svolto” ha fatto sapere il sindaco Cereda. Intanto sono in corso le indagini per far luce sulle cause all'origine del rogo.