Incendio su un balcone: al lavoro i vigili del fuoco

Tanta paura ma per fortuna danni contenuti e nessun ferito per l'incendio divampato a Vimercate, in una palazzina non lontana dal comando dei vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate questa mattina, sabato 12 febbraio, poco dopo le 9.

L'incendio su un balcone in un condominio di via Risorgimento. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i mezzi del 118. I residenti invece hanno abbandonato le abitazioni e sono scappati in strada.

I pompieri sono riusciti a domare l'incendio prima che le fiamme raggiungessero l'abitazione. Le fiamme sono rimaste circoscritte al balcone al primo piano del condominio nella ex area Bassetti. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo potesse trasformarsi in tragedia e le fiamme avvolgere l'intera struttura.

Fortunatamente non si registrano feriti. I vigili del fuoco stanno indagando sull'origine del rogo.