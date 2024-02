Incendio in un palazzo a Vimercate, fiamme dalla canna fumaria

Incendio a Vimercate nel tardo pomeriggio di venerdì 2 febbraio. Intorno alle 17.30, in via Iginio Rota, sono intervenute alcune squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza per un incendio di una canna fumaria in un condominio di 5 piani.

A Vimercate è giunta un'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza: i pompieri hanno lavorato circa un'ora per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessun ferito.