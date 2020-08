Desio, tre auto a fuoco nella notte in strada

Tre auto a fuoco nella notte a Desio. Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri intorno alle 5 di giovedì 13 agosto in via Cascina Bolagnos. Secondo quanto al momento ricostruito le vetture - regolarmente in sosta nel tratto - sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i pompieri dal comando provinciale di Monza con un'autopompa da Desio e un'autobotte dal distaccamento di Bovisio Masciago insieme ai carabinieri.

L'intervento si è concluso senza feriti, ingenti invece i danni ai veicoli andati distrutti dal fuoco. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulle cause all'origine del rogo.