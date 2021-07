In fiamme un'auto parcheggiata in strada, incendio a Monza

E' successo sabato sera in via Arnaldo da Brescia

Incendio a Monza sabato sera. Intorno alle 21 i vigili de fuoco sono intervenuti in via Arnaldo da Brescia, in zona San Carlo, dove un'auto ha preso fuoco all'improvviso. Il mezzo - una Fiat Panda - era regolarmente parcheggiato in strada quando è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con un'autopompa dal comando provinciale di via Mauri e i carabinieri. L'intervento è stato tempestivo, per mettere in sicurezza il tratto e scongiurare che il rogo potesse propagarsi anche agli altri veicoli in strada. Ancora ignote le cause all'origine dell'incendio.