Lissone, un'altra auto a fuoco in un parcheggio

Auto in fiamme in un parcheggio a Lissone. Nella serata di giovedì 1 aprile i pompieri sono intervenuti con un'autopompa in via Copernico. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata una vettura parcheggiata in strada.

Il fuoco è stato spento dai vigili del fuoco di Lissone e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che ora stanno facendo luce sull'accaduto. Si tratta del secondo veicolo distrutto dalle fiamme in pochi giorni in città: qualche sera fa era toccato a un'utilitaria parcheggiata in stazione. Anche in questo caso nessuno era rimasto ferito e sull'origine del rogo sono in corso accertamenti.