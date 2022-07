Ancora un incendio in Brianza, fiamme vicino alla strada

Ancora un incendio tra le sterpaglie in Brianza. Vigili del fuoco e carabinieri nella serata di giovedì sono intervenuti in via Dei Prati, a Barlassina. A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, è stata della vegetazione a ridosso della strada, in un'area verde. Nella serata di giovedì 21 luglio a Barlassina sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso.

Le fiamme sono state domate e l'incendio non ha interessato aree a ridosso delle abitazioni. Negli ultimi giorni, a causa delle alte temperature, sono stati diversi i roghi scoppiati in Brianza. Mercoledì era successo a Barlassina e a Bellusco. Anche in questa occasione non c'erano stati feriti e nessuna abitazione era stata intaccata dalle fiamme.