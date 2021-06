Fiamme in cucina, a fuoco i fornelli mentre prepara la cena: soccorsi a Brugherio

Vigili del fuoco, 118 e carabinieri in via Italia nella serata di giovedì

Soccorsi in azione a Brugherio nella serata di giovedì 10 giugno. In via Italia intorno alle 19 sono intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza insieme ai soccorsi del 118 e ai carabinieri della stazione cittadina. Il rogo è divampato all'interno di un appartamento nella zona centrale del comune brianzolo, in via Italia.

Le fiamme secondo quanto al momento ricostruito sarebbero divampate dalla cucina, mentre la proprietaria era ai fornelli. Il principio di incendio ha interessato il piano cottura e i fornelli ma le fiamme sono state subito domate dai pompieri che hanno evitato così che il fuoco potesse propagarsi ad altri mobili e aree dell'abitazione.

La donna ha riportato qualche lieve ustione ma è stata medicata sul posto, senza voler ricorrere alle cure ospedaliere. Nessun danno strutturale all'appartamento che è rimasto agibile.