Paura in Brianza: un autobus è andato a fuoco in pieno centro

Grande paura ieri sera, 10 luglio, a Sulbiate, dove un autobus della linea Net (Nord Est Trasporti) ha preso fuoco poco dopo le 20 in pieno centro.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Vimercate con l'autopompa e l'autobotte e anche i sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito l'autobus avrebbe preso fuoco poco in via Madre Laura, all'altezza della piazza del mercato. Ad avvisare il conducente alcuni passeggeri che si sono accorti delle fiamme e grazie ai quali l'autista è riuscito a fermare il mezzo e a far mettere in salvo gli utenti aprendo immediatamente le porte.

Dì lì un impegnativo lavoro dei pompieri per sedare il fuoco. Diversi sono stati anche i residenti che sono scesi in strada spaventati dalle fiamme del veicolo.