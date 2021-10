Camion prende fuoco in autostrada, lunghe code in A4

Camion in fiamme in autostrada lunedì pomeriggio. Intorno alle 18.30 un mezzo pesante con cisterna, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco nel tratto a ridosso dell'uscita di Cavenago Brianza.

Le fiamme hanno avvolto la cabina e parte del veicolo che stava viaggiando lungo le corsie in direzione Bergamo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme alle forze dell'ordine. Per consentire il ripristino della circolazione è stato impegnato anche il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza. Pesanti le ripercussioni sul traffico con code nel tratto e rallentamenti.