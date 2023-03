Incendio a Concorezzo: a fuoco un capannone

Fiamme a Concorezzo. Poco prima delle 10 di questa mattina, mercoledì 1 marzo, in un capannone industrale di Concorezzo lungo la Sp2 è scoppiato un incendio. Sono stati subito allertati i soccorsi.

Sul posto si è precipitata una pattuglia del Radiomobile di Vimercate. Oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco, la polizia locale e l'ambulanza che è arrivta in codice giallo. Nell'incendio è rimasto coinvolto un uomo di 49 anni. I soccorritori stanno lavorando proprio in questi minuti. Fortunatamente l'uomo non ha riportato gravi ferite, e il codice è stato declassato da giallo a verde. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla causa del rogo.

Notizia in aggiornamento