Incendio a Monza, fiamme in un capannone di un'azienda tessile

Incendio nella serata di mercoledì 31 gennaio a Monza. Intorno alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgazzi dove in alcuni locali di un capannone di un'azienda tessile del capoluogo brianzolo si è verificato un rogo.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza sono state inviate quattro squadre: autopompa, autobotte e autoscala dalla sede centrale e un mezzo da Lissone. Le fiamme hanno coinvolto un'attività che si occupa di lavorazione tecnica. Non risultano feriti.