Incendio in una Rsa in Brianza: evacuati 40 ospiti

Incendio a Limbiate, all'interno di una Rsa della città. Nella serata di lunedì 26 febbraio diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Trieste dove all'interno della Residenza Assistenziale per Anziani Attanasio è divampato un incendio le cui cause sono ancora al vaglio. L'allarme con la richiesta di intervento è scattato nella serata di lunedì e sul posto sono giunti diversi mezzi dei pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza.

Al momento, secondo quanto reso noto, è in corso l’evacuazione di 40 ospiti ma nessuna persona risulta coinvolta nel rogo e non ci sono stati feriti. Le fiamme sarebbero partite da una stanza singola: gli anziani sono stati evacuati dal piano interessato dall'incendio e accompagnati al piano terra.

Seguiranno aggiornamenti.