Incendio all'alba nel capannone della Planet Farms di Cavenago

Incendio all'alba a Cavenago Brianza. Una nuvola di fumo nero e le fiamme: i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono al lavoro a Cavenago, dove nelle prime ore della mattinata di lunedì 22 gennaio è scattato l'allarme per un rogo che ha interessato il capannone dell'azienda Planet Farms, la vertical farm dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti secondo la modalità dell'agricoltura verticale.

La nuvola di fumo nero e le fiamme

La chiamata di emergenza è giunta poco dopo le sei e mezza e dal comando provinciale di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto diversi mezzi di emergenza. A Cavenago Brianza sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi accertamenti per capire le proporzioni e l'origine del rogo. L'intervento è al momento in corso e i mezzi di emergenza presso il capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell'autostrada A4, sono stati notati anche da diversi automobilisti in transito. A Cavenago sono giunti in supporto dei colleghi del comando provinciale di Monza e Brianza anche i vigili del fuoco di Milano, al lavoro con 25 uomini tra cui anche gli esperti del nucleo NBCR.

A Cavenago lunedì mattina sono giunti anche i soccorsi del 118 in via precauzionale con un'ambulanza. Non si registrano feriti.

Le nube nera che si è alzata lunedì mattina dal capannone di Cavenago Brianza è stata notata a chilometri di distanza ed è visibile fino a Trezzo sull'Adda.

I primi accertamenti

L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di natura accidentale. A scatenare le fiamme, con tutta probabilità, sarebbe stato un guasto a un macchinario presente nel complesso. Il malfunzionamento avrebbe poi innescato il rogo.

L'invito del comune: "Tenete le finestre chiuse"

In via precauzionale, mentre sono in corso le operazioni di spegnimento, il comune di Ornago che confina con Cavenago Brianza, nell'area del Vimercatese, ha diffuso un invito ai cittadini. "È in atto un esteso incendio in via Santa Maria in campo ed i Vigili del Fuoco sono già in azione da questa mattina. Si attende sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre". La nube di fumo nero lunedì mattina è stata notata anche a chilometri di distanza, levandosi dal capannone a ridosso dell'autostrada A4 ed estendendosi fino ad Agrate Brianza e, verso Bergamo, Trezzo sull'Adda.

Aperto il tavolo di coordinamento per la sicurezza

Al momento tecnici ARPA in intervento raccomandano di tenere chiuse le finestre delle abitazioni e di restare al chiuso ove possibile. In alternativa è consigliato l’utilizzo delle mascherine È in fase di istallazione una centralina mobile di rilevamento dell’aria per il monitoraggio nelle prossime ore di possibili inquinanti. Un tavolo di coordinamento sulla sicurezza è in corso in prefettura per la gestione della situazione ancora in fase di sviluppo. Il tavolo interesserà i comuni di Cambiago Comune, Agrate Brianza, Ornago, Bellusco, Vimercate, Gessate, Caponago, Trezzano Rosa, Unione dei comuni di Basiano e Masate, il Corpo di polizia locale Brianza Est e la protezione civile di Cavenago Brianza.