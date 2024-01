Incendio in Brianza, fumo e fiamme da un capannone a Cavenago

Incendio all'alba a Cavenago Brianza. Una nuvola di fumo nero e le fiamme: i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono al lavoro a Cavenago, dove nelle prime ore della mattinata di lunedì 22 gennaio è scattato l'allarme per un rogo che ha interessato il capannone dell'azienda Planet Farms, la vertical farm dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti secondo la modalità dell'agricoltura verticale.

La nuvola di fumo nero e le fiamme

La chiamata di emergenza è giunta poco dopo le sei e mezza e dal comando provinciale di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto diversi mezzi di emergenza. A Cavenago Brianza sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi acertamenti per capire le proporzioni e l'origine del rogo. L'intervento è al momento in corso e i mezzi di emergenza presso il capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell'autostrada A4, è stato notato anche da diversi automobilisti in transito. A Cavenago lunedì mattina sono giunti anche i mezzi di emergenza del 118 in via precauzionale con un'ambulanza. Al momento non si registrano feriti.

Seguiranno aggiornamenti.