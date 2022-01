Incendio in centro: fiamme in via Manzoni

Fiamme nel centro di Monza. Ad andare a fuoco alcuni sacchi dell'immondizia.

L'incendio, molto probabilmente appiccato da qualche vandalo, è divampato questa sera, domenica 23 gennaio, in via Manzoni, in prossimità di via Giuliani. Poco prima delle 21 due squadre di vigili del fuoco hanno raggiunto la via. Poco lontano dal teatro Manzoni stavano andando a fuoco alcuni sacchi dei rifiuti che erano stati messi fuori dal condominio per la consueta raccolta del lunedì mattina. Inoltre alcuni rifiuti sono stati trovati in mezzo alla strada. Le fiamme hanno in parte distrutto la siepe vicino dalla palazzina dove è scoppiato l'incendio.

L'origine delle fiamme è ancora ignota ma, molto probabilmente, il rogo è stato appiccato da qualche vandalo.

Video Bennati