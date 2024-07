Numeroso squadre dei vigili del fuoco del Comando comando di Monza e Brianza, sono intervenute per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento posto al terzo piano di un condominio di sei piani in via Achille Grandi a Muggiò.

La richiesta di soccorsi è giunta poco dopo le 11.30. Prontamente i pompieri sono giunti sul posto, dove intanto la coltre di fumo era visibile anche a distanza, e si sono subito messi al lavoro per evacuare le persone ancora presenti nel condominio. Nel frattempo altre unità hanno lavorato per sedare le fiamme che hanno finito per interessare l'intero appartamento.

Per affrontare il rogo si è reso necessario l'utilizzo di ben due autopompe, di un'autobotte, di un'autoscala, di un carro soccorso e della vettura del funzionario di guardia.

Grande la paura fra i residenti della zona e fra i passanti.

Sul posto sono arrivati anche il personale mandato dal 118 e le forze dell'ordine. Alle quali ora spetterà il compito di chiarire le cause che hanno determinato l'incendio.