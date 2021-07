A fuoco un furgone in viale delle Industrie a Monza

Le fiamme hanno divorato un furgone all'improvviso in viale delle Industrie lunedì mattina a Monza. L'allarme per il rogo è scattato poco prima delle 7, lungo una delle arterie principali del capoluogo brianzolo. Sul posto in pochi istanti sono giunti i vigili del fuoco con una autopompa dal comando provinciale di Monza.

Sono stati al lavoro un'ora pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Il rogo è divampato all'improvviso e i soccorsi sono intervenuti a bordo della carreggiata. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito. Restano da chiarire le circostanze e le cause all'origine dell'accaduto. Insieme ai pompieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale.