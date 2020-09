Villasanta, in fiamme container al Gigante: vigili del fuoco al lavoro

La colonna di fumo e le sirene dei vigili del fuoco. Intervento dei pompieri nella serata di lunedì 28 settembre a Villasanta dove per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco un container fuori dal centro commerciale Il Gigante.

L'allarme è scattato intorno alle 20 quando dall'area esterna a ridosso del superstore di via Vecellio si è levata un'alta colonna di fumo bianco. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme che aveva avvolto il compattatore pieno di carta. Nessuno è rimasto ferito e nessuno risulta aver accusato malori in seguito al fumo presente. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine.

La struttura - area vendite e magazzino - non è stata coinvolta dal rogo. Sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza le cause all'origine dell'accaduto.

FOTO - Soccorsi in azione

L'intervento dei soccorsi (Davide Moro Rage/Facebook)