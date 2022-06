Paura a Giussano, fiamme al settimo piano: incendio su un balcone

Attimi di paura a Giussano, domenica sera. In via Manzoni sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno dopo una chiamata di emergenza per delle fiamme avvistate su un balcone al settimo piano di una palazzina.

A Paina poco prima delle 21 sono giunte le squadre di pompieri dal distaccamento di Seregno e l'autoscala insieme ai soccorsi del 118 e ai militari dell'Arma. La situazione fortunatamente è apparsa poi meno grave del previsto perchè le fiamme non hanno interessato l'appartamento, come inizialmente si credeva. Ad andare a fuoco sarebbero stati alcuni panni stesi sul terrazzino e del mobilio.

Il rogo è stato domato e spento in pochi istanti. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.