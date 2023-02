Incendio in hotel, fiamme in una stanza: un uomo in ospedale (dopo la fuga mezzo nudo)

Soccorsi nella notte a Cesano Maderno dove all'interno di una stanza di hotel si è sviluppato un incendio che ha distrutto gli arredi e nel quale è rimasto coinvolto anche l'ospite che vi alloggiava. La chiamata con la richiesta di intervento è scattata poco prima delle 23 quando in via Manzoni, a ridosso della Milano-Meda, si sono precipitati sei mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Desio e il personale del 118. Secondo qaunto ricostruito le fiamme sono divampate all'interno di una stanza dell'hotel dove nel pomeriggio era giunto un cittadino di origine francese, 40enne. Ma sull'origine del rogo e sulle cause sono al momento in corso accertamenti.

Resta da capire che cosa sia accaduto all'interno della stanza e che cosa abbia provocato la fiammata che ha probabilmente innescato l'incendio che ha causato danneggiamenti al mobilio e all'arredo. Le fiamme hanno raggiunto anche il 40enne, che ha riportato ustioni alle braccia. L'uomo però non è stato trovato all'interno della camera. Il 40enne infatti, secondo quanto al momento trapelato, avrebbe lasciato la stanza prima dell'intervento dei soccorsi e sarebbe stato raggiunto e rintracciato dai carabinieri poco dopo mentre a piedi camminava a ridosso della superstrada Milano-Meda. Si sarebbe allontanato in gran fretta, tanto che al momento dei soccorsi è stato trovato a torso nudo e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova attualmente ricoverato.