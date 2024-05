L'incendio, la grande nube di fumo nei cieli brianzoli e la lunga giornata di lavoro dei pompieri

Risveglio con le fiamme in Brianza. Nelle prime ore di domenica 19 maggio è divampato un incendio nell'ex Polo Tecnologico Ibm di Vimercate. L'incendio, da quanto spiegato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco del Comando di Monza, aveva coinvolto un trasformatore di alta tensione ed uno di media tensione elettrica ed un locale di sezionamento.

I pompieri hanno dovuto utilizzare due tipi di estinguenti per tenere l'incendio sotto controllo. Hanno utilizzato l’anidride carbonica per la presenza dei quadri elettrici sotto tensione, e poi la schiuma per estinguere l’olio dielettrico che serve per il funzionamento del trasformatore elettrico.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso a causa dell'elevata temperatura dell'olio, che determina la possibilità che si crei un nuovo rogo. Sul posto un ampio dispiegamento di uomini e mezzi. Da questa mattina sono presenti l'autopompa da Vimercate, l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza, l'autobotte da Lissone e Carate Brianza, e il modulo schiuma dal distaccamento di Lazzate.