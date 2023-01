Incendio a Lissone: colonna di fumo visibile in Brianza

Maxi incendio a Lissone. Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio, è scoppiato un grosso incendio in un'officina meccanica e di cambio gomme di via Canova al civico 8.

Ancora poche le notizie che in questo momento siamo riusciti a raccogliere. Da quanto ha appreso la redazione di MonzaToday l'incendio sarebbe scoppiato all'interno dell'officina e le fiamme sarebbero molto forti e alte. Sono ignote, al momento, le cause all'origine del rogo. Diversi i cittadini che segnalano la presenza della grande nube di fumo visibile fino al Concorezzo. L'odore acre di fumo è arrivato fino a Monza: molti lettori ce lo segnalano in diversi punti del capoluogo brianzolo.

Sul posto sono al lavoro le squadre dei pompieri con le autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone; le autobotti dal distaccamento di Carate Brianza e Bovisio Masciago e una in supporto dal comando di Milano; l'autoscala e il modulo di supporto della centrale di Monza. Richiesto anche il carro schiuma al comando di Milano e al distaccamento di Lazzate. Sul posto per le valutazioni del caso il funzionario dei vigili del fuoco del comando di Monza e i carabinieri di Lissone.

Sono stati inviati anche i soccorsi dal 118. Sarebbero due le persone rimaste coinvolte nell'incendio: due uomini di 46 e di 47 anni. Sono stati inviati i soccorsi in codice giallo, ma parrebbe che fortunatamente le due persone non abbiano riportato ferite.

Notizia in aggiornamento.