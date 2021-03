Incendio devasta boschi del Parco delle Groane, in fiamme 40mila metri di verde

Cinquanta uomini in campo per spegnere un maxi incendio che domenica ha avvolto i boschi del Parco delle Groane, in Brianza. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con diverse squadre dal comando provinciale di Monza e Brianza. L'alta colonna di fumo che si è alzata in cielo tra Cogliate e Misinto non è passata inosservata e tanti cittadini hanno segnalato il rogo in corso.

A prendere fuoco è stata un'area boschiva del polmone verde di circa 40mila metri quadrati, all'altezza di via Sant'Andrea. Proprio qui, a Cogliate, sono confluiti circa dieci mezzi con autobotti da di Bovisio Masciago, Lazzate e Saronno e Carate Brianza, il modulo boschivo di Monza, Lazzate e Lissone e i volontari del Parco delle Groane. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Restano ancora da chiarire le cause all'origine del rogo. Per la maxi emergenza sono stati una cinquantina gli uomini impegnati.