Incendio a Seregno, a fuoco il tetto di una casa

Va a fuoco un tetto a Seregno: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Grande paura oggi, lunedì 28 marzo, a Seregno in via Torricelli. Erano da poco passate le 13.30 quando è scoppiato un incendio sul tetto di in un casa di via Torricelli.

I soccorsi

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Seregno, l'autopompa e l'autobotte del distaccamento di Desio, l'autoscala e il modulo di supporto dalla centrale di Monza. Sono stati inviati anche i mezzi di soccorso ma dalle prime informazioni raccolte parrebbe che non ci siano feriti, nè persone intossicate.

Sul posto anche i carabinieri di Seregno. Saranno i vigili del fuoco a cercare di risalire alla causa che ha scatenato il rogo.