Fuoco in Brianza: pompieri al lavoro

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Monza. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 giugno, è divampato un incendio a Bellusco, lungo la Circonvallazione. Ad andare a fuoco alcune sterpaglie. Sul posto l'autopompa della sede monzese di via Mauri e in supporto l'autobotte del distaccamento di Merate, in provincia di Lecco.

Nel primo pomeriggio, invece, è divampato un altro incendio a Besana Brianza. A fuoco ancora sterpaglie lungo la Sp6. Sul posto è stata inviata l'autobotte di Carate Brianza e il modulo boschivo di Seregno.

Sempre questa mattina i pompieri brianzoli sono stati impegnati anche nello spegnimento di un incendio divampato sul tetto di una villetta a Carate Brianza. Ad essere avvolti dalle fiamme e dal fumo i pannelli solari posizionati sul tetto dell'abitazione.