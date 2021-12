Un furgone a fuoco in strada a Verano Brianza. Incendio in via Sauro nella mattinata di mercoledì 22 dicembre. Le fiamme hanno divorato la parte anteriore del mezzo e sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri del comando di Monza e Brianza.

In via Sauro intorno alle 11 sono giunte un'autopompa dal distaccamento di Seregno e un mezzo da Carate Brianza. Non risultano feriti. Nella giornata di martedì, a Correzzana, in Brianza, tre auto avevano preso fuoco in strada. Anche in quell'occasione l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco aveva permesso di domare il rogo e di mettere in sicurezza l'area.

FOTO - L'incendio di Verano