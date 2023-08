Incendio in una palazzina vicino al centro: danneggiate 7 abitazioni

I vigili del fuoco del comando di Monza hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere l'incendio che nella tarda mattinata di venerdì 25 agosto era divampato in un complesso abitativo a Monza in via Torti al civico 22.

La segnalazione dopo l'avvistamento di una grande colonna di fumo, accompagnata da un forte e acre odore nell'aria che si è sparso nella zona. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Monza. Sono state danneggiate 7 abitazioni, ma fortunatamente non si sono registrati feriti o vittime. I vigili del fuoco dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a spegnere completamente le fiamme. Sono ancora ignote le cause all'orgine del rogo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono giunte un'ambulanza e un'automedica e una volante della polizia di Stato.