Grosso incendio a Vimercate, fiamme alla cascina Cavallera

Incendio a Vimercate nella serata di sabato 29 gennaio. Il rogo ha interessato Cascina Cavallera, la struttura in parte diroccata che sorge lungo la strada comunale della Santa.

Sono diversi i mezzi dei vigili del fuoco accorsi sul posto con autopompe e autobotti per spegnere le fiamme. I pompieri sono ancora al lavoro e l'incendio al momento risulta essere sotto controllo con gli ultimi fococolai all'interno. Le fiamme nella serata di sabato sono state notate anche a distanza, dalla strada provinciale.

Sul posto insieme ai mezzi di emergenza e alle forze dell'ordine sono prontamente intervenuti il sindaco di Vimercate Francesco Cereda insieme alla vicesindaco Mariasole Mascia. "È in corso un incendio importante alla cascina Cavallera. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno intervenendo. Invito i cittadini a non avvicinarsi e a lasciare libero l'accesso a via della santa per permettere il passaggio dei mezzi di intervento" aveva scritto sui social il primo cittadino informando i cittadini dell'evento in corso. Ignote al momento le cause all'origine del rogo.

"Al momento la situazione è sotto controllo. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere gli ultimi focolai interni. È ancora presto per poter identificare le cause. Sul posto oltre a vari mezzi dei Vigili del fuoco di Vimercate e Monza e a un ambulanza (precauzionale) anche i Carabinieri e la Protezione Civile di Vimercate" ha aggiunto il sindaco Cereda con un secondo post di aggiornamento intorno alle 21 di sabato.

FOTO - Le fiamme sotto controllo