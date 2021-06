Incidente a Vimercate, auto si ribalta dopo schianto: soccorse due donne

Incidente nel pomeriggio di martedì 8 giugno a Vimercate. Lungo la strada che collega il comune con la provinciale 45 verso Monza intorno alle 15 si è verificato un incidente stradale con un'auto che dopo lo schianto si è ribaltata. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio del Pagani, a ridosso del semaforo.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica inizialmente preallertate in codice rosso. Lungo via Villasanta sono accorsi anche i vigili del fuoco con le squadre del comando provinciale di Monza e Brianza e le forze dell'ordine. Due donne sono state soccorse dal personale sanitario: si tratta di una 54enne e di una 56enne. Le loro condizioni non sono parse gravi e sono state trasferite in codice giallo e in codice verde nei vicini ospedali. I rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.

Inevitabili le conseguenze per il traffico con incolonnamenti lungo il tratto nel pomeriggio di martedì 8 giugno.