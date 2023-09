Ha un malore mentre è al parco in bicicletta cade e sbatte la testa: 76enne grave in ospedale

Potrebbe esserci un malore fra le cause all’origine dell’incidente avvenuto questa stamattina poco dopo le 11 al Parco, sul viale di Vedano. Un ciclista, un uomo di 70 anni, ha infatti perso il controllo della due ruote sulla quale stava pedalando finendo rovinosamente a terra e procurandosi un forte trauma cranico e agli arti superiori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, e l'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al San Gerardo. Dove si trova ricoverato.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Dai quali sarebbe emerso come l'uomo abbia fatto tutto da solo e non sia stato investito.