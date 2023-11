Incidente in Brianza: gru va sbattere contro il ponte

Va a sbattere con la gru contro il cavalcavia. Nella mattinata del 3 novembre i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente a Briosco, in via Primo Maggio, all'altezza dell'intersezione con il ponte della SS 36.

Poco dopo le 11 un autocarro con gru, percorrendo la strada, è andato infatti a impattare contro la struttura del cavalcavia. Sul posto è subito giunta un' autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento di Carate Brianza. Il guidatore non è rimasto ferito. I rilievi dei pompieri non hanno inoltre rilevato particolari danni alla struttura architettonica.