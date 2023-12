Ubriaco e senza patente si scontra con un'altra auto: una donna finisce al San Gerardo

Ha alzato il gomito e senza nemmeno avere la patente si è messo alla guida. Rimanendo coinvolto in un incidente che ha fatto finire una donna all'ospedale.

Nella tarda serata del 2 dicembre, intorno alle 23, una pattuglia della polizia locale di Brugherio impegnata nel controllo del territorio si è imbattuta in un incidente avvenuto in viale Lombardia. Lo scontro è avvenuto tra due auto: una Peugeot, condotta da un brugherese e con a bordo una donna di 55 anni, anche lei brugherese, e una Toyota condotta da un 28enne nato in Ecuador e domiciliato a Concorezzo.

Dopo l'impatto, piuttosto violento, la donna che sedeva sulla Peugeot è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo perché ferita. Nessun trauma è stato invece riportato dal guidatore.

Per il ragazzo, rimasto illeso, la situazione è andata invece complicandosi. Durante i controlli da parte degli agenti è infatti stato trovato sprovvisto di patente di guida, perché mai conseguita, e positivo all'alcool test. Il ragazzo è stato dunque multato per guida senza patente con oltre 5 mila euro di sanzione, e gli è stato imposto il fermo del veicolo per 3 mesi. In aggiunta è stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza.

Dopo aver placato il diverbio che si è acceso tra i due guidatori, gli agenti hanno provveduto a ripristinare la circolazione stradale e a effettuare i rilievi del sinistro.