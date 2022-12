Perde il controllo dell’auto e sfonda una saracinesca

Ha perso il controllo della piccola utilitaria della quale era al volante ed è andato a schiantarsi contro la saracinesca di un garage. É successo questa mattina (sabato 10 dicembre) poco dopo le 11,35 in via Sauto a Brugherio.

L'incidente ha visto coinvolta una autovettura, una Fiat Panda condotta da S.F. di 86 anni di Brugherio. La donna ha perso il controllo e ha poi impattato contro il garage al civico 162 di via Sauro. Immediati i soccorsi che hanno poi trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza. Sul posto la polizia locale che sta cercando di accertare le cause del sinistro.