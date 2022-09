Cade in bici, interviene la polizia locale

Ha fatto tutto da solo il ciclista S.G.A., di 32 anni, residente a Brugherio, che oggi, martedì 13 settembre, ha avuto un incidente in bicicletta. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 13, in via Aldo Moro, all'altezza dell'intersezione con via Cazzaniga. Il giovane ciclista ha datto tutto da solo e dopo aver perso il controllo della sua due ruote è finito rovinosamente a terra.

L'intervento dei mezzi di soccoro

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brugherio e un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ciclista ferito sul posto. Il mezzo di soccorso e i sanitari a bordo hanno poi provveduto al trasporto del 32enne, in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.