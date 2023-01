Quel 5 gennaio 1960 e i 17 morti su un treno a Monza

Erano le 8.05 del 5 gennaio 1960 quando il treno 341 della linea Sondrio-Lecco-Milano deragliò a Monza, causando la morte di 17 persone e 124 feriti. Un disastro ferroviario con un bilancio tragico avvenuto all'altezza del sottopasso ferroviario di viale Libertà, all'epoca ancora in costruzione.

Il convoglio era partito da Lecco alle 7.10 carico di lavoratori pendolari che stavano raggiungendo Milano. E oggi, in memoria delle vittime della tragedia di Monza, la città ha ricordato l'evento con un momento commemorativo. L'accaduto fu poi imputato alla nebbia fitta di quel giorno che avrebbe impedito la piena visibilità e l'eccessiva velocità con cui viaggiava il convoglio che in quel tratto avrebbe dovuto invece procedere a passo d'uomo.

A recarsi sul luogo della tragedia giovedì mattina è stato il sindaco Paolo Pilotto che, in occasione del 63^ anniversario del disastro ferroviario, ha deposto una corona d'alloro in memoria delle vittime. Su uno dei piloni del sottopasso di viale Libertà campeggia la targa apposta nel 2011 in occasione del 50esimo anniversario della strage: "Per non dimenticare le vittime e i feriti del disastro ferroviario avvenuto il 5 gennaio 1960".