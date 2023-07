Terribile incidente: morto un 73enne e gravissimo un centauro di Lissone

E' morto l'uomo che ieri ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla moto guidata da un 30enne di Lissone mentre attraversava sulle strisce su viale Fulvio Testi, all'altezza dell'incrocio con via Santa Marcellina. L'ipotesi della polizia locale sull'incidente, avvenuto intorno alle 17.15 di sabato 15 luglio, è che sia stato causato dal mancato rispetto del semaforo da parte della vittima o, meno verosimilmente, del motociclista.

Come chiarito anche da Milano Today l'uomo travolto, 73 anni e residente in zona, è stato soccorso dal 118, ma per lui era già troppo tardi: la violenza dell'impatto, a causa del quale è stato sbalzato per diversi metri, gli è stata fatale. Molto gravi anche le condizioni del motociclista, un uomo di 30 anni residente a Lissone. Trovato incosciente e con pesanti traumi al cranio, al bacino e alle gambe - come ha riferito l'Azienda regionale emergenza urgenza - è stato intubato e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Lo schianto tra la moto, una Ducati Streetfighter, e il pedone è avvenuto nella carreggiata centrale. Qui il 73enne stava attraversando su strisce regolate da un semaforo. Il 30enne, come dimostrano i segni di frenata presenti sull'asfalto, ha provato a evitare il pedone, ma senza riuscirvi. Per questo gli agenti credono che a passare col rosso possa essere stato il signore, ma su questo e sulla velocità con cui viaggiava la moto sono in corso accertamenti. Cruciali per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente mortale saranno le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona.